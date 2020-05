Inter, tre ipotesi per il futuro di Nainggolan: da non escludere uno scenario sorprendente

Resta ancora da definire il futuro di Radja Nainggolan: il centrocampista belga, dopo una stagione con poche luci e tante ombre all’Inter, la scorsa estate è stato ceduto in prestito al Cagliari, dove è riuscito a tornare sui suoi standard. Secondo Tuttosport, al momento, sono tre le ipotesi per la prossima stagione:

“L’Inter a fine campionato riabbraccerà anche Nainggolan, di rientro da Cagliari. Al momento è difficile che il club sardo possa riaverlo in prestito gratuito o addirittura comprarlo. L’Inter potrebbe usare il belga come moneta di scambio, ma non è da escludere a priori che possa tenerlo per completare il centrocampo“.