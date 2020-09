Nainggolan, il Cagliari e la strategia dell’attesa: la richiesta dell’Inter non cambia

Radja Nainggolan e il Cagliari, una storia che potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo: il centrocampista belga, dopo una stagione positiva in Sardegna, è tornato all’Inter per fine prestito, ma il suo futuro è tutt’altro che definito. Il club del presidente Giulini lo rivorrebbe, ma i nerazzurri non hanno intenzione di concedere un nuovo prestito e rimangono fermi sulla loro richiesta da 12 milioni di euro. Trattativa bloccata, ma non è ancora detta l’ultima parola: secondo calciomercato.com, il Cagliari potrebbe usare la strategia dell’attesa, facendo un ultimo tentativo nelle fasi finali del mercato, con la speranza che l’Inter possa abbassare le proprie pretese.