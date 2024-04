"Non ho problemi a dire se faccio o no falli, ne faccio abbastanza in tutte le partite", ha dichiarato Nandez

"E' stato un episodio chiave per il risultato finale, poco si può fare ora perché la partita è finita. Mi spiace, ho detto anche prima in spogliatoio ai miei compagni che non c'è stato fallo con Chiesa, non ho problemi di dire se io abbia mai fatto falli o no. Ne faccio abbastanza in tutte le partite, purtroppo ha fischiato fallo, ho preso ammonizione e hanno fatto gol. Va bene, questo è il calcio e poco si può fare. Mi spiace perché ci tengo molto, non ho parole, non c'è stato il contatto, Chiesa ha urlato, sembrava l'avessi preso al ginocchio ma non l'ho toccato. Però l'arbitro ha fischiato"