CdS – Napoli, Gattuso non esclude nessuna eventualità: già scelti i cinque rigoristi

Andrà in scena questa sera la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Napoli e Inter: in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Secondo il Corriere dello Sport, Gennario Gattuso ha voluto preparare i suoi calciatori anche su questa eventualità:

“Gli specialisti bisogna sceglierli, possibilmente prima, lasciandoli anche allenare, proprio nel silenzio del San Paolo, che ieri è servito un po’ pure a questo. Cinque uomini, per cominciare, su cui contare, ci sono, il Napoli li ha, li ha già «testati» in passato, in partita o anche in circostanze simili, per esempio a Doha, ma tanto tempo fa (dicembre 2014). Però da quella notte, vittoria sulla Juventus, c’è ancora chi resiste: per esempio Koulibaly, Ghoulam (che lo segnarono), Mertens e Callejon (che però lo videro parare da Buffon). Quella volta non c’era Insigne, che sarebbe andato sul dischetto. Dove potrebbe andare anche Milik, che ci ha provato spesso in campionato, e Zielinski, che ha piedi buoni e calcio secco“.