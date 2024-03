Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di San Siro con l'Inter: "Abbiamo fatto una buona partita nonostante lo svantaggio: abbiamo continuato a fare il nostro gioco e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, segnato e provato ad ottenere il vantaggio. Il pareggio è giusto, buona partita per la compattezza e lo spirito di squadra: dobbiamo essere soddisfatti, affrontavamo una squadra fortissima. Le parate nel primo tempo? La prima Darmian mi ha colto in controtempo, la seconda è più di posizione, meno male non l'ha angolata troppo. Ora siamo più aggressivi: se recuperiamo palla davanti siamo pericolosi. Siamo sulla strada giusta, c'è attenzione da parte di tutti e voglia di aiutarsi".