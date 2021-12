Napoli, Osimhen non parteciperà alla Coppa d’Africa. La Nigeria convoca Onhekuru

L'attaccante del Napoli è in Nigeria ed ha il Covid da ieri, non parteciperà alla Coppa d'Africa con la Nigeria

Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d'Africa con la Nigeria. L'attaccante del Napoli è in Nigeria ed ha il Covid da ieri, con una positività emersa quando stava per partire in aereo per Napoli per una visita allo zigomo operato.