Sorteggi Nations League: Italia con Germania, Inghilterra e Ungheria. Tutti i gironi

Superando i playoff di marzo, il c.t. potrà testare i nuovi azzurri per il Qatar. Il torneo è decisivo anche per Euro 2024

Quest'oggi alle ore 18, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, c'è stato il sorteggio della fase a gironi di Nations League . L'Italia campione d'Europa (terza classificata nella passata edizione) era testa di serie, ma ha pescato due avversarie molto temibili come Germania e Inghilterra oltre all'Ungheria.

Le prime quattro gare si giocheranno a giugno, le ultime due a settembre 2022. Le prime classificate di ogni girone si qualificheranno alla Final Four in programma nel giugno 2023, mentre le ultime classificate di ogni gruppo retrocederanno in Lega B.