Nazionali, Olanda-Danimarca 4-2: Eriksen torna e segna. 90′ per Dumfries

Match destinato a passare alla storia nonostante si trattasse soltanto di un'amichevole

Olanda-Danimarca di questa sera non è stata una semplice amichevole. In palio non c'era nulla, ma quanto avvenuto al 48' le ha conferito un valore unico. Christian Eriksen, entrato ad inizio ripresa, ha scaraventato all'incrocio un cross basso dalla destra, tornando al gol nel giorno in cui ha indossato nuovamente la maglia della sua nazionale a mesi di distanza da quanto accaduto la scorsa estate. La chiusura del cerchio, ciò che tutti gli appassionati di calcio e non solo speravano potesse accadere. Facile comprendere la gioia dell'ex Inter, abbracciato dai compagni in campo e idealmente da quanti hanno sofferto davanti alla tv per le tremende immagini degli attimi in cui durante Danimarca-Finlandia di luglio.