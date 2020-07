Sky UK – Inter, primi contatti per Ndombele ma per il Tottenham è incedibile: il punto

L’ultimo nome accostato all’Inter per il centrocampo è quello di Tanguy Ndombele: secondo quanto riferito ieri sera da Sky Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe già effettuato i primi sondaggi per il francese del Tottenham, arrivato a Londra la scorsa estate per più di 60 milioni di euro. Tuttavia, stando a Sky Sport UK, la volontà interista è destinata a scontrarsi con quella degli Spurs, che considerano il giocatore incedibile: l’idea del club londinese, così come quella di José Mourinho, è quella di concedere altro tempo all’ex Lione per ambientarsi e adattarsi al calcio della Premier League, dopo una prima stagione ben al di sotto delle aspettative.