Qatar 2022, staff medico Brasile: da oggi Neymar si allena con il pallone

"Per quanto riguarda Neymar e Alex Sandro (infortunato ad una coscia, ndr) - ha detto il dottor Rodrigo Lasmar in conferenza stampa, dopo la confitta con il Camerun - non hanno ancora ripreso a lavorare con la palla. Sarà fatto da domani (sabato) ed è importante osservare come reagiscono. A seconda di questi prossimi due giorni, potrebbero essere o meno in condizione", ha aggiunto, mostrando più ottimismo per il laterale Danilo (distorsione alla caviglia), che "presenta un'evoluzione molto positiva".