Sport – Lautaro-Barça? C’è anche Neymar: “Guerra con il PSG, i blaugrana puntano a uno scambio”

Il mercato attaccanti continua a essere frenetico, soprattutto in casa Barcellona. L’obiettivo numero uno continua a essere Lautaro Martinez, ma i blaugrana non hanno certo perso le speranze di arrivare a Neymar. Il brasiliano, secondo quanto scrive la prima pagina di Sport, avrebbe tutte le intenzioni di tornare in Spagna: “Neymar, non al PSG, sì al Barça. Il brasiliano apre un’altra guerra con il club parigino, rifiutandosi di abbassarsi lo stipendio e mirando così a partire questa estate. Il Barcellona è in attesa di capire se potrà offrire uno scambio al PSG“.

(Fonte: Sport)