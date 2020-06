Nicchi (AIA): “Algoritmo? Lo sta preparando la FIGC. È quasi irreprensibile”

Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha parlato all’uscita dall’incontro del Comitato di presidenza di FIGC. Ha parlato dell’algoritmo per l’assegnazione del titolo, ipotesi tenuta in considerazione dal presidente Gravina, qualora fosse necessario interrompere nuovamente il campionato. E ha sottolineato come all’algoritmo pensato dalla Federazione non si possa muovere alcuna critica:

«L’algoritmo lo sta preparando la Federazione, è una cosa quasi irreprensibile. Speriamo di non arrivare a quello ma se ce n’è bisogno c’è anche quello. L’importante è finire. Alla fine l’interesse di tutti è quello di cercare nel modo più veloce possibile il sistema di finire i campionati, di tutto il resto si può parlare. Ma c’è coesione sulla ripartenza. Ci siamo schiariti le idee e ogni Lega lunedì dirà la sua sul come si deve ripartire. Piani B e C? Noi dobbiamo intanto lavorare sul piano A, poi penseremo al resto», ha detto.

(Fonte: repubblica.it)