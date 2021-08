Psg-Strasburgo, Pochettino non convoca Neymar e Messi

Oggi il Psg scende in campo al Campo dei Principi, ma non ci sarà il nuovo acquisto e nemmeno il brasiliano

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Il Paris Saint Germain ha annunciato che Neymar e Lionel Messi non sono convocati per la partita di stasera contro lo Strasburgo per la seconda giornata di Ligue 1, mentre scenderà in campo Kylian Mbappé.