Novellino: “Dybala? Non credo che la Juve lo perderà a zero. Troveranno l’equilibrio”

Il tecnico parla del futuro dell'argentino, più volte accostato anche all'Inter

"Dybala?Non credo che la Juve lo perderà a zero, troveranno l’equilibrio. È un giocatore di qualità, con Vlahovic può formare una grande coppia. Ha qualità e il calcio è qualità. La Juve non può fare a meno di Dybala e di un giocatore delle sue qualità, a me piace. Si parla molto del contratto, ma parliamo del giocatore: uno con le sue qualità non si trova facilmente in giro. Alla fine la società troverà l’equilibrio giusto".