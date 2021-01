Novellino: “Inter nettamente superiore alla Juve. Nei bianconeri ognuno giocava a modo suo”

L’allenatore Walter Novellino è intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L’intervista inizia da Inter-Juventus di ieri sera: “Credo che l’Inter abbia giocato la sua miglior partita, la Juve la peggiore. Non bene neanche nel carattere, dove spesso si contraddistinguono: è mancata la determinazione da squadra cattiva, che avrebbe tutto ma ieri ha dimostrato niente. I giocatori non saltavano mai l’uomo, il pallone sempre all’indietro: sembrava come se ognuno giocasse per conto e a modo suo, non ho visto una squadra. Non gli è riuscito niente, non hanno dimostrato la loro forza e l’Inter è stata nettamente superiore”.

Manca un faro a centrocampo?

“Sì, e anche una squadra tipo là nel mezzo: ogni partita si cambia. Non so, potrebbero essere tanti fattori ma un po’ di qualità manca, uno alla Pirlo che faccia gioco corto e lungo. La Juve ha fatto un tiro in porta: non è da loro, anche perché uno per uno hanno giocatori di grande qualità. Ci vorrà del tempo, ma conoscendo la Juve, squadra che ha vinto tutto in Italia negli ultimi 9 anni, non saprei… Alcuni giocatori penso poi abbiano fatto il loro corso”.