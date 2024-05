"Una volta escusso il pegno sull’Inter, il consiglio di amministrazione dell’Inter decadrà e per nominare il nuovo sarà convocata un’assemblea, in seno alla quale Oaktree deterrà il 99,6% dei diritti di voto. Allora, a Zhang non resteranno che le vie legali e, forse, il rimpianto per aver respinto gli approcci dei vari pretendenti affacciatisi sul dossier Inter negli anni. Ma la passione, si sa, non è sempre buona consigliera negli affari e a Zhang non è certo mancato l’amore per il nerazzurro".