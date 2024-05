Libero / Oaktree, priorità Inter: vuole vincere. Il comunicato dice tante cose

“Una cosa positiva perché sottintende l’intenzione, poi ribadita nelle righe seguenti, di essere fisicamente vicino alla sede del club. Visto che il commento è affidato a Alejandro Cano, spagnolo di Barcellona, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities di Oaktree, vuol dire che questi fondi nel fondo hanno sede in Europa”.

“«La prosperità a lungo termine» significa che l’idea è di restare, non di vendere a stretto giro. Il «focus iniziale sulla stabilità» è un modo intelligente per dire che l’Inter funziona così come è, dunque non c’è bisogno di entrare a gamba tesa”.

“Oaktree vuole una squadra competitiva per vincere, non solo per piazzarsi […]. L’Inter diventa quindi una priorità del fondo, non un asset in coda alla lista. Oaktree si propone come una stella polare, chissà se più luminosa di Suning, di sicuro già allineata alla costellazione nerazzurra”.