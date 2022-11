Qatar 2022, Olanda a tinte nerazzurre. Dumfries sicuro del posto, De Vrij dovrà aspettare

Tra le Nazionali presenti al Mondiale in cui giocheranno alcuni giocatori dell'Inter c'è anche l'Olanda con il difensore De Vrij e l'esterno Dumfries.

"Un arancione a forti tinte nerazzurre. L’Olanda non perde da 15 partite e durante il cammino delle qualificazioni dove ha vinto un girone tutt’altro che facile, si è affidata al suo santone, Louis Van Gaal che guiderà gli oranje a un Mondiale per la terza volta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"La stella di Luis questa volta sta in difesa: Van Dijk è il simbolo e il capopopolo. Attorno a lui, crescono gioiellini come Timber, Simons, Berghuis. E dà solidità lo zoccolo duro, formato da Depay, punto fermo dall’attacco oranje, il suo compagno del Barcellona Frenkie De Jong e l’agguerrita banda italiana, che guarda caso veste tutta di nerazzurro: gli interisti Dumfries e De Vrij e gli atalantini Koopmeiners e De Roon. Due di loro, Dumfries e Koopmeiners, saranno di sicuro titolari. De Roon se la giocherà con Berghuis, ma solo perché non è al massimo della condizione: se sta bene, dovrebbe spuntarla. L’unico che deve aspettare il suo turno è De Vrij, chiuso appunto da Van Dijk, la stellina Timber e Akè del Manchester City", precisa il quotidiano.