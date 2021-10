Onana torna in campo con l’Ajax? È sempre il 1° nome sulla lista dell’Inter

Arriva un'apertura dell'allenatore degli olandesi. Il portiere e i nerazzurri hanno già un accordo di massima sul contratto

"Al momento è una situazione in fase di stallo. Onana è in lista Champions e non è presente lì per caso”, ha detto l’allenatore dell’Ajax, ten Hag, sul portiere camerunese. Come riportato da Calciomercato.com, è un’apertura al ritorno in campo del portiere con la maglia degli olandesi. Ricordiamo che quello di Onana - squalificato fino al 3 novembre - è il primo nome sulla lista dell’Inter per il dopo Handanovic.