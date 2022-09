GdS – Onana, esordio tra estro e brivido: Inzaghi e il ‘sentimento popolare’…

"L’idea iniziale di Inzaghi era di inserirlo molto più gradualmente, ma il «sentimento popolare» ha accelerato questa decisione di rottura, visto che in tanti fuori e dentro l’Inter premevano per il passaggio di consegne. Ma non era una decisione facile dal punto simbolico: il 38enne Handa sarà pure in declino, ma ha pure una fascia e un peso specifico enorme nello spogliatoio".