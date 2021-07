Repubblica – Oriali essenziale nel rapporto Suning-Conte. Il dirigente ha scelto di…

Il giornale parla dell'addio, che sarà ufficiale a breve, del dirigente che ha dato il suo contributo alla vittoria dello scudetto dell'Inter

Le versioni sono differenti. Oriali ha lasciato l'Inter o l'Inter ha lasciato andare via Oriali? In quella de La Gazzetta dello Sport il dirigente e il club hanno deciso di separarsi di comune accordo per una gestione diversa della squadra.