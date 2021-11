Oriali: “Mourinho? Bello rivederlo in Italia, aspetto Inter-Roma. Eriksen…”

L'ex centrocampista e team manager nerazzurro ha parlato da Montecarlo, dove ha ricevuto il Golden Foot Legend Award

Gabriele Oriali, presente a Montecarlo per la cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2021 e per ricevere il Golden Foot Legend Award, è intervenuto in collegamento con Sky Sport: "Scudetto con l'Inter, Europeo con la Nazionale e ora questo premio, anche se la soddisfazione più grande è stato il matrimonio di mia figlia (ride, ndr). Sono molto orgoglioso, devo essere sincero, di essere qui a ritirarlo, vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. Mourinho di nuovo in Italia, ma non all'Inter? Mi fa un bell'effetto a dire la verità, non vedo perchè non debba essere così. Sono molto contento e felice per lui, sta facendo molto bene e su questo non avevo dubbi. La Roma è subito dietro le prime 4, e a breve ci sarà Inter-Roma, è tutto da vedere e scoprire. Di certo non sarà semplice, ne sa una più del diavolo: giocare contro di lui è sempre complicato".