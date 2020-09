CdS – Priorità Inter: oggi Orali alla Pinetina, niente Nazionale. E il rapporto con Conte…

Gabriele Oriali non è partito con la Nazionale per Amsterdam ma oggi è alla Pinetina per il raduno dell’Inter. Come riferisce Il Corriere dello Sport, l’accordo raggiunto la scorsa settimana dal team manager con l’Italia prevede la priorità all’Inter. E tra la seconda partita di Nations League contro l’Olanda e il primo giorno di lavoro dei nerazzurri, Oriali ha seguito le indicazioni del club.

Ad agosto era stato il commissario tecnico Mancini a chiedere di reinserire nello staff Oriali, legato all’Inter fino al 2022, ovvero per la stessa durata contrattuale di Antonio Conte. Tra il tecnico e il dirigenze c’è, infatti, una grande rapporto, che durante i momenti di crisi tra il leccese e la società aveva creare qualche difficoltà nelle stanze di Viale della Liberazione. Lo stesso che Oriali ha con Mancini, che dopo la rescissione ha lavorato al riavvicinamento fino alla nuova firma (scadenza 15 luglio 2021).