Pierluigi Orlandini, ex centrocampista di Inter e Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: “Inter-Atalanta è una partita bella e aperta a qualsiasi risultato. Si affrontano due squadre che stanno bene, ma è chiaro che la posta in gioco è più alta per l’Inter, che sta lottando per lo Scudetto. Secondo me l’Inter è andata un po’ oltre le aspettative, non è facile tenere testa alla Juventus. La differenza in questo momento la sta facendo l’allenatore, Conte“.