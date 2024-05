Le parole dell'ex calciatore: "Lì è venuta fuori la frustrazione degli ultimi tre anni, anche il gesto verso Giuntoli che gli batteva le mani era in quel senso"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato così del futuro alla Juventus di Massimiliano Allegri: "Se è ai saluti? Mi sembra che anche gli ultimi 4 minuti di show in finale lo dicano. Lì è venuta fuori la frustrazione degli ultimi tre anni, anche il gesto verso Giuntoli che gli batteva le mani era in quel senso".