Orlando: “L’Inter deve giocare meglio contro il Benfica. Inzaghi? Se arrivasse in finale…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Sull'Inter che ha pescato il Benfica, l'ex giocatore ha detto: "L'Inter però deve giocare meglio contro il Benfica, altrimenti la vedo molto in difficoltà".

Nel caso l'Inter arrivi in finale, Inzaghi sarebbe perdonato di tutto?

"Se arrivasse in finale e perdere, non sarebbe comunque un'annata brutta visti i risultati finora. O la società ha già deciso di cambiarlo a prescindere da tutto, sennò se si deve confermare un tecnico in base ai risultati ha tutte le chance di rimanere".