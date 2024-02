Milan-Atalanta, che sfida si aspetta?

"Leao ieri sera aveva delle praterie ed era in una delle serate dove spesso si fa rimontare, poi trova un gol su carambola. Peer me si è riposato. In quel ruolo è una spanna sopra a tutti ma il Milan attacca bene ma non sa difendere. C'è un problema dietro, è vero che sono venuti a mancare dei difensori ma il problema è del sistema di gioco, con gli attaccanti che lasciano troppo scoperta la squadra. Non puoi vincere con certi numeri".

Che ne pensa dei sorteggi europei?

"Per me ha pescato peggio l'Atalanta. Giocarono in Porto

