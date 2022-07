Orsi: “Per Dybala la Roma può essere un trampolino molto importante”

Le parole dell'ex calciatore: "Alcuni grandi club non l'hanno preso a parametro zero, perché vogliono vedere le sue prestazioni dopo lo scorso anno"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex centravanti, ha parlato così dell'acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma:"La Roma ha dovuto accettare certe situazioni contrattuali che sono vantaggiose per il giocatore. Alcuni grandi club però, non l'hanno preso a parametro zero, perché vogliono vedere le sue prestazioni dopo lo scorso anno. Questo sarà un anno dove Dybala dovrà far vedere al calcio che è tornato ad essere il profilo che conosciamo, la Roma può essere un trampolino molto importante".