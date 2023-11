Orsi: “Mazzarri? Non poteva capitare esordio peggiore. Anche l’Inter era meglio”

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte: "Mazzarri lo definirei un normalizzatore. Tocca poi a giocatori riproporsi come lo scorso anno, perché in pochi mesi non possono essersi dimenticati come si gioca: ora non hanno più alibi. Per questo Mazzarri mi aspetto che rimetta semplicemente a posto i cocci, restituendo l'assetto tattico dello scorso anno, dando anche un po’ di certezze in più dal punto di vista difensivo. Certo al Napoli di Mazzarri non poteva capitare un esordio peggiore, per me sarebbe stato meglio affrontare persino Inter o Juve. L’Atalanta è una brutta rogna, se è in giornata ti può mettere in grave difficoltà.