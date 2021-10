Orsi: “Scudetto? Milan e Napoli accreditate. Juve? Servirebbe un cataclisma”

Le parole dell'ex calciatore: "Fuga Napoli e Milan? Presto, però a fine campionato di certo entrambe continueranno a lottare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Fuga Napoli e Milan? Presto, però a fine campionato di certo entrambe continueranno a lottare. Sono due delle squadre più accreditate a vincere lo Scudetto. Non è facile vincere a Roma contro i giallorossi, il Napoli ha cercato di vincere ma poi si doveva affrontare una squadra con voglia di riscatto dopo la sonora sconfitta in Norvegia. Devo dire che a me il Napoli non è piaciuto tanto, forse ha cercato di portare a casa il punto. Però se le vai a vincere c'era il marchio per considerarla all'altezza dello Scudetto. Juventus? Se vince lo Scudetto vuol dire che è successo un cataclisma.