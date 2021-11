Infortunio Osimhen, nota Napoli: “Grazie Inter, in particolare a queste due persone”

Il Napoli ringrazia l'Inter attraverso Twitter per quanto fatto dopo l'infortunio di Victor Osimhen a San Siro

Il Napoli ringrazia l'Inter attraverso Twitter per quanto fatto dopo l'infortunio di Victor Osimhen a San Siro. Ecco la nota del club: "La SSCN e il Dottor Raffaele Canonico ringraziano l’@Inter e in particolare l’AD Giuseppe Marotta e il Dottor Piero Volpi, oltre al personale del Niguarda di Milano, per la preziosa e immediata collaborazione in occasione dell’infortunio di Victor Osimhen", si legge.