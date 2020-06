CdS – Inter, ottimismo per il prolungamento dei prestiti di Sanchez e Moses

In attesa di piazzare i primi colpi per la prossima stagione, l’Inter è al lavoro per prolungare i contratti dei calciatori in scadenza o in prestito fino al 30 giugno 2020: tra questi figurano Alexis Sanchez e Victor Moses, arrivati a titolo temporaneo rispettivamente da Manchester United e Chelsea. Le trattative, secondo il Corriere dello Sport, sarebbero a buon punto: “Definiti i prolungamenti fino al 31 agosto di Borja Valero, Padelli (che poi tratterà il rinnovo) e Berni, ma c’è ottimismo per la permanenza fino a quella data anche di Sanchez e Moses. I due hanno un accordo con Marotta. A buon punto il discorso con United e Chelsea, club con i quali ieri ci sono stati ulteriori contatti. Se lunedì il puzzle non fosse risolto, l’Inter spera che la Figc intervenga“.