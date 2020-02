GdS – Padelli si iscrive alla corsa scudetto. Emozione, pressione e alla fine è clean sheet

Tra i protagonisti della vittoria dell’Inter a Udine c’è stato anche Padelli, chiamato in causa da Conte per l’infortunio di Handanovic. Il secondo portiere potrebbe essere ancora titolare nel derby, se il capitano non dovesse farcela a recuperare.

“Padelli intanto si gode il momento inaspettato, dopo essere tornato a difendere i pali di una porta in Serie A milleduecentocinquantatré giorni dopo. Cifra talmente grande che si fa fatica pure a leggerla, figurarsi a viverla. A Udine Padelli è ritornato protagonista dopo essere rimasto a guardare anche in Coppa Italia, facendo il suo debutto in campionato con la maglia dell’Inter. Chissà quanti pensieri, quante emozioni, quanta pressione. È la tua chance e sai di non poterla fallire. E così è andata: due ottimi interventi su De Paul e Fofana e una serie di uscite alte sicure, per scrollarsi di dosso la polvere di questi anni, aggravata dall’influenza arrivata proprio in vigilia. Adesso anche Padelli si è iscritto nel gruppo dei protagonista nella volata scudetto”, si legge su La Gazzetta dello Sport.