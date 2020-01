Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giancarlo Padovan ha parlato del grande impatto che Romelu Lukaku ha avuto in Serie A. “Per la quantità di gol, il rendimento totale e lo scetticismo che accompagnava il suo arrivo, credo che Lukaku abbia avuto un impatto migliore in Italia rispetto a Ronaldo. Ma questo non vuol dire che sia meglio”.

(TMW Radio)