Padovan: “Sono certo che Insigne l’anno prossimo non giocherà nel Napoli”

Giancarlo Padovan, noto giornalista anche di Sky Sport, ha parlato così a calcionapoli24.it del futuro di Lorenzo Insigne: “De Laurentiis è un ottimo presidente ma quando deve trattare i rinnovi diventa un'incognita per la società e la stessa squadra. Le parole su Insigne sono una mossa per mettere pressione sul ragazzo. A me sembra molto vicina la rottura perché la proposta di ADL è quella, prendere o lasciare. Se non c'è margine di trattativa si può poco, sinceramente questa uscita in pubblico di De Laurentiis sia dannosa. Sono certo che Insigne l'anno prossimo non giocherà nel Napoli”.