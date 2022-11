Padovan: “Inter più completa e varia, Juve di Allegri ancora ‘malata’: vi spiego”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così verso Juventus-Inter in programma domenica

“L’Inter è più completa della Juve come organico e anche più varia come modi di attaccare. La Juve è ‘malata’ sotto tanti punti di vista, a volte sconfigge la febbre, altre ripiomba nella sua patologia invece, che è quella di un forte mal di testa. Allegri sta provando a ricorrere alla qualità dei suoi per superare questo momento”, le sue parole.