Padovan: “Pirlo? Se sbaglia le prossime due è esonero. E c’è già il sostituto”

Le parole del giornalista: "Pirlo non può più sbagliare, uscire dai primi quattro posti sarebbe una catastrofe a livello economico e di immagine"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così del momento in casa Juventus e del futuro di Andrea Pirlo: "Pirlo non può permettersi di sbagliare queste due partite perché un doppio errore costerebbe l'esonero. Io sono drastico perché le voci che vengono da Torino sono queste: ci sarebbe già un eventuale sostituto, che è Tudor. Non può più sbagliare, uscire dai primi quattro posti sarebbe una catastrofe a livello economico e di immagine. Pirlo deve rimettere in piedi una classifica deficitaria e, per essere confermato, deve cambiare la Juve. Altrimenti la Juve cambierà lui".