Padovan: “Sono sicuro di quello che dico: ecco chi vincerà lo scudetto”

Le parole del giornalista: "Sono sicuro di quello che dico, ho una mia favoritissima per la vittoria dello Scudetto di quest'anno"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Sono sicuro di quello che dico, ho una mia favoritissima per la vittoria dello Scudetto di quest'anno. Sono presuntuoso perché lo dico da inizio anno e l'ho detto anche dopo le ultime sconfitte a Milano e contro lo Spartak Mosca di giovedì scorso, il Napoli vincerà lo scudetto. Sono convinto di questo mio pronostico, non ho alcun dubbio".