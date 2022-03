Padovan: “Non vorrei Lautaro avesse questa sindrome. Barella ha bisogno di…”

Il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del momento di due giocatori dell’Inter dopo il derby di ieri in Coppa Italia

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così del momento di due giocatori dell’Inter dopo il derby di ieri in Coppa Italia: “Barella è in condizioni irriconoscibili. Mi sarei aspettato Vidal o Vecino al suo posto, ha bisogno di riposare, di allenarsi. Lautaro sta diventando un vero e proprio problema, non vorrei avesse la sindrome della mancanza del gol ecco”.