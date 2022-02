Paganin: “Liverpool abituato a certi palcoscenici. All’Inter manca un grande attaccante”

L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin, intervistato da Tmw Radio, ha parlato della sfida persa ieri sera dai nerazzurri contro il Liverpool

Andrea Della Sala

Come valuta il ko dell'Inter contro il Liverpool?

"In questo momento la differenza la fa la parte psichica. Il Liverpool è abituato a certi palcoscenici e alle vittorie. Si sta creando una dimensione europea, è una delle più forti, all'Inter manca la parte cinica. Lautaro? Il processo di crescita c'è, ma se andiamo a prendere le prime 4-5 squadre a livello europeo vedi la differenza a livelli di qualità dei singoli. La Juve per esempio si è cautelata prendendo un grande attaccante che può farti la differenza anche a livello internazionale. All'Inter manca un attaccante così. Ieri sera è stato piacevole vederla fronteggiare a viso aperto il Liverpool. PSG-Real Madrid l'ha risolta la giocata di un singolo. Manca il giocatore che possa fare la differenza in certe occasioni e a certi livelli".

In occasione del primo gol c'è stato un errore di Handanovic e di Bastoni?

"Da difensore dico che parliamo di giocatori top. Qualcosina devi concedere, la differenza l'ha fatta il grande giocatore e chi ha offerto il cross. Firmino l'ha messa a fil di palo sul lato opposto. Handanovic fa un passo dal lato opposto e in quella frazione arriva il colpo e non riesce a recuperare, era impossibile. Bastoni non poteva farci nulla".

Finisce il ciclo terribile per l'Inter. Ci possono essere ripercussioni sul campionato?

"No. Il calendario aiuterà ad arrivare agli impegni internazionali a punto. Mai abbiamo visto un'Inter così in palla. La scelta della federazione di creare un calendario asimmetrico sta aiutando. Era meglio giocare con squadre così forti per preparare appuntamenti del genere".