Paganin: “Difficile trovare uno come Barella, il centrocampo è stanco. Anomalo che…”

Massimo Paganin ha analizzato la vittoria dell’Inter concentrandosi su alcuni temi: “Il Genoa si è prevalentemente difeso. Fare quel tipo di partita è dispendioso. L’Inter ha fatto circolare bene la palla. Ci stiamo dimenticando del fatto che l’Inter ha terminato il 21 di agosto l’EL. Ha fatto una preparazione anomala. L’Inter ha una qualità elevatissima, i cambi hanno fatto la differenza. L’atteggiamento è sempre stato quello giusto, propositivo. Squadra alta. Questo fa una grandissima differenza. L’Inter avrebbe meritato molto di più nelle ultime partite, come per esempio in Champions League. E’ anomalo il campionato fatto e l’Inter lo sta pagando in questo momento, ma la squadra è in crescita. Le mancava un po’ di rodaggio. La stagione è incominciata ai primi di settembre e subito dopo è ripartito il campionato”.

Lukaku? “Si sacrifica per la squadra, dà sempre un grande contributo. Quando rimani concentrato nella gara i tuoi avversari lo sanno che puoi colpire, limitare Lukaku è difficile. Era un po’ stanco Romelu però è rimasto all’interno della gara mentalmente, appena ha avuto l’occasione ha fatto gol. Questo è il frutto del lavoro suo, del mister e della squadra che lo mette nelle condizioni di segnare. Barella? La sua convinzione fa una grandissima differenza. Uno come lui è difficile da trovare, ha caratteristiche sia in fase offensiva che difensiva. Veramente bravo, dal punto di vista mentale ha un approccio giusto alla gara e poi ha la corsa. Il centrocampo è un po’ stanco, non ci sono cambi. C’è stato grande dispendio di energie. C’è un viaggio da fare per andare a Kiev. Da qui al termine del ciclo dovranno giocare ancora tante partite. La trasferta è lunga e le energie da recuperare sono tante. Non è l’ultima spiaggia martedì, vanno bene due risultati su tre”.

(Inter TV)