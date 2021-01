Gds – Roma-Inter, le pagelle: Brozovic architetto della rimonta, troppi errori per Bastoni

Finisce 2-2 la sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter. Migliore in campo per i nerazzurri, secondo La Gazzetta dello Sport, è Hakimi: “Inizio così e così, con buone accelerazioni, ma cattiva rifinitura. Poi decolla oltre Spinazzola. Nella ripresa lo asfalta. La bellezza del gol (di sinistro) spiega il resto del votone. Pessima idea toglierlo“. Molto bene anche Brozovic, “i palloni dei due gol sono arrivati dai suoi piedi. Ideologo della rimonta“, male invece Bastoni, “Questa volta il bambinone non piace. Non accorcia su Pellegrini che arma il vantaggio delle Roma. Sfortunata la deviazione. Troppi errori in uscita, troppe palle perse. Giornata grigia“.

Handanovic 6,5; Skriniar 6,5, de Vrij 6,5, Bastoni 5; Hakimi 7,5 (dal 37′ st Kolarov sv), Barella 6, Brozovic 7, Vidal 6 (dal 37′ st Gagliardini sv), Darmian 6 (dal 34′ pt Young 6,5); Lukaku 7, Lautaro 7 (dal 32′ st Perisic 5). Conte 5.