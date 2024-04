Sul portiere:

“Sommer ha fatto un’ottima stagione, sempre decisivo e l’Inter ha fatto una plusvalenza incredibile considerando anche l’acquisto e la cessione di Onana. Sommer non è un ragazzino ma è affidabilissimo. Il gol di ieri per me è un concorso di colpe tra lui e Dumfries che l’ha un po’ ingannato, ma non è successo niente e passerà nel dimenticatoio”.

Tra Vicario e Sommer:

"L’Inter ha bisogno di un portiere affermato, non una scommessa. A me sarebbe piaciuto Vicario e so che l’Inter c’ha pensato, ma poi è andato al Tottenham. Non dimentichiamo che Sommer ha 35 anni ma è ancora nel pieno della sua forza e per qualche anno sarà ancora il portiere nerazzurro”.

