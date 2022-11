Pagliuca e la multa da Simoni: “Ecco quanto mi fece pagare e perché. Dovevamo giocare…”

Gianluca Pagliuca non ha mai nascosto la sua passione per la Virtus Bologna, una passione che all'ex portiere nerazzurro è costata anche una multa. "La domenica dovevamo giocare in campionato a Udine, ci stavamo giocando il campionato con la Juventus. Solo che c'era il derby di Eurolega, quello famoso della rissa. Avevo chiesto il permesso a mister Simoni e visto che giocavamo domenica mi aveva detto che era meglio non andare e dissi va bene, non vado", racconta Pagliuca a Eurosport.