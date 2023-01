Palladino: “Salvezza varrebbe uno scudetto. Dopo i risultati con Fiorentina e Inter…”

"Dopo i risultati con Fiorentina e Inter poteva esserci un calo psicologico ma i ragazzi sono stati forti e abbiamo vinto con merito. La Cremonese ci ha messo in difficoltà, non abbiamo sfruttato tante occasioni e abbiamo avuto un po' di paura nel finale. Non mi è piaciuto che abbiamo smesso di giocare ma è stata la vittoria del gruppo e della squadra, mi è piaciuto soffrire con loro. Oggi abbiamo giocato meno bene rispetto alle ultime volte ma ci aspettavamo una gara così su un campo complicato. La nostra salvezza vale uno scudetto: siamo una neopromossa, il primo anno in A è sempre il più difficile, la squadra è cambiata tantissimo, sono arrivati 15 giocatori nuovi ma siamo in crescita. Manteniamo i piedi per terra e la calma"