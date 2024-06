Palladino verso la Fiorentina. Romano: “Accordo quasi chiuso”

Il tecnico che ha guidato il Monza in Serie A dal 2022 è pronto ad una nuova avventura

Raffaele Palladino è pronto a salutare il Monza. Ha cominciato ad allenare proprio le giovanili del club biancorosso e dal 2022 guida la prima squadra con ottimi risultati. Sta per iniziare una nuova avventura per l'ex giocatore che sarebbe in procinto di sbarcare alla Fiorentina.