Palmeri: “Inter, Conte ha fatto una mossa ingiustificabile ieri. Ora c’è un obbligo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Tancredi Palmeri ha criticato la prestazione offerta ieri dall’Inter a San Siro contro il Sassuolo. Una partita che, con molte probabilità, mette fine ai sogni scudetto dei nerazzurri. Ecco le sue parole:

“Troppo turn over ieri per l’Inter. Ci sono state mosse non giustificate come Ranocchia titolare. Per l’Inter ora è obbligatorio vincere l’Europa League. Lo Scudetto non era costretto a vincerlo e la competitività rispetto al passato è migliorata“.

(Fonte: TMW Radio)