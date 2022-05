Pancaro: “Scudetto? Il Milan può vincere anche a Verona domenica sera”

Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan, si è detto convinto, in ottica scudetto, che i rossoneri possano spuntarla anche domenica a Verona

Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan, si è detto convinto, in ottica scudetto, che i rossoneri possano spuntarla anche domenica sera a Verona:

"Contro il Verona sarà una gara difficile, come lo è stata quella contro la Fiorentina. Perché il Verona, insieme alla Fiorentina appunto, potrebbe essere una lieta sorpresa di questo campionato. Una squadra organizzata, molto fisica, che corre molto, che ti pressa e ti fa giocare con poco tempo per poter fare delle scelte. Giocano in casa loro. Quindi non è assolutamente una partita scontata. Detto questo, in questo momento secondo me il Milan ci arriva però con una maturità tale da poterla vincere".