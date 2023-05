Pandev a Inter TV: “Si parte da uno 0-0, Inter fisicamente messa bene. Credo che…”

Goran Pandev ha parlato delle sue sensazioni per la gara ai microfoni di Inter TV: "Tanta emozione, vedere così tanta gente fuori mi dà quella carica. Speriamo di fare una grande partita e di andare a Istanbul. una squadra come l'Inter se lo merita. sono le partite più belle da giocare. Ti danno tanto. Giocare la Champions è il sogno più bello di tutti i giocatori. Questa partita è importantissima, spero che l'Inter faccia una gara importante come quella dell'andata. Con chi potrei trovarmi in sintonia? Sono tutti grandi giocatori, sceglierne uno non va bene. Sono grandi campioni. Abbiamo visto che chi gioca fa la differenza. L'importante è che anche quelli che entrano dalla panchina facciano gol".

"Quando hai questa maglia, i giocatori sono tutti di grande livello. Come dice Dzeko va bene anche riposarsi. Gruppo compatto, sono usciti nelle difficoltà e nel momento in cui serviva. Sappiamo quanto ci tenga la gente al derby. I ragazzi lo sanno, hanno esperienza. Devono stare tranquilli, si parte da 0-0. Secondo me l'Inter è più forte e lo dimostrerà stasera. Il gol nel derby? Me lo ricordo. Dovevo uscire e poi ho calciato la punizione. Anche con un uomo in meno abbiamo fatto una grandissima partita. Devono scendere aggressivi in campo, non aspettare e non subire. C'è tanta esperienza. Li ho visti benissimo fisicamente", ha dichiarato Pandev a Inter TV.