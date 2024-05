Le parole dell'ex calciatore: "E' in grado di migliorare i giocatori da 7/7.5 ma riuscirà a imporsi quando troverà quelli già da 9.5/10?"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Christian Panucci, ex calciatore, ha parlato così di Gian Piero Gasperini: "E' un grande allenatore e la prima sfida con grandi giocatori non è andata bene. Probabilmente anche lui avrà voglia di vedere se potrà allenare le top squadre, lui è in grado di migliorare i giocatori da 7/7.5 ma riuscirà a imporsi quando troverà quelli già da 9.5/10?".